Kiều bào hiến kế để TPHCM mang Tết ấm no cho người dân

Your browser does not support the audio element.

Chiều 14/12, UBND TPHCM tổ chức hội nghị gặp gỡ kiều bào và người Việt Nam ở nước ngoài nhằm lắng nghe những đóng góp, ý kiến cho sự phát triển của địa phương. Hội nghị có chủ đề: "TPHCM trở lại bình thường mới hậu Covid-19, vấn đề và kiến nghị".

"Việc TPHCM trở lại bình thường mới khi dịch Covid-19 chưa được dập tắt hoàn toàn, dự kiến phải đối diện nhiều vấn đề. Đây là thời điểm thử thách bản lĩnh, sự sáng tạo và năng lực thích ứng của tất cả chúng ta", ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, phát biểu khai mạc buổi làm việc.

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, phát biểu khai mạc hội nghị (Ảnh: HMC).

Lãnh đạo UBND TPHCM cho biết, thành phố sẽ lắng nghe các ý kiến đóng góp của đội ngũ chuyên gia, tri thức, doanh nhân, kiều bào để chung tay phục hồi, phát triển thành phố một cách bền vững, toàn diện. Các ý kiến đóng góp tại hội nghị sẽ được chính quyền thành phố ghi nhận, cùng các sở, ngành nghiên cứu, lên kế hoạch triển khai có hiệu quả.

Một đồng đầu tư cho thuốc, tiết kiệm 10 đồng ngân sách