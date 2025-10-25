'Kiệt sức' vì bị nghẽn dòng tiền, DN kiến nghị cơ chế hoàn thuế tự động

Cơ chế 'thu trước - hoàn sau' gây áp lực

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa gửi văn bản lên Thủ tướng Chính phủ kiến nghị giải quyết các vướng mắc về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Sau hơn 3 tháng Luật Thuế giá trị gia tăng 2024 có hiệu lực, VCCI đã tiếp nhận phản ánh từ các hiệp hội, ngành hàng như thủy sản, cà phê, hồ tiêu, chăn nuôi, lương thực - thực phẩm, gỗ và lâm sản... về những vướng mắc lớn đang phát sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng tiền, năng lực cạnh tranh và thị phần xuất khẩu của nông sản Việt Nam.

Theo Luật Thuế giá trị gia tăng 2024, các sản phẩm “chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường” bị áp thuế suất 5%.

Tuy nhiên, trên thực tế, các sản phẩm nông nghiệp như cà phê, tiêu, điều, tôm, cá, gỗ nguyên liệu... chủ yếu chỉ trải qua các công đoạn sơ chế như bóc vỏ, phơi, xát, sấy... không làm phát sinh giá trị tăng thêm thực chất.