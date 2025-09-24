Kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo thu hồi tài sản trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Theo Quyết định, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 742) như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (thay ông Dương Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Công Vinh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).