Kiến nghị làm rõ việc phát tán thông tin sai sự thật về 1 phiên đấu giá ở TP.HCM

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM (Sở Tư pháp TP.HCM) vừa có văn bản gửi các cơ quan chức năng kiến nghị điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm người quay clip, phát tán thông tin sai sự thật nội dung một phiên đấu giá tài sản diễn ra vào ngày 24-10.

Gây mất trật tự tại phiên đấu giá﻿

Theo đó, đầu tháng 10-2025, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM (Trung tâm) ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để đấu giá một lô tài sản với giá khởi điểm là 46,1 tỉ đồng bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước là 9,2 tỉ đồng (tương đương 20% giá khởi điểm) để tham gia cuộc đấu giá.

Trong thời hạn nộp hồ sơ và nộp phiếu trả giá từ 07 giờ 30 phút ngày 13-10 đến 17 giờ 00 phút ngày 21-10 có tổng cộng 5 khách hàng nộp tiền đặt trước và nộp phiếu trả giá.

Cơ quan chức năng đang làm rõ thông tin sai sự thật về phiên đấu giá. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Đến 15 giờ 30 ngày 24-10, Trung tâm tổ chức buổi công bố giá tại trụ sở chính với sự tham dự đầy đủ các thành viên, gồm: Ông Ngụy Cao Thắng (Giám đốc Trung tâm, Đấu giá viên được phân công điều hành phiên đấu giá), đại diện người có tài sản và đại diện của 5 khách hàng tham gia đấu giá.