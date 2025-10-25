Kiến nghị khẩn việc ách tắc sầu riêng ở Đắk Lắk

Ngày 24/10, ông Lê Anh Trung - Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk - xác nhận vừa gửi kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Đắk Lắk.

Nội dung kiến nghị hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng vụ năm nay.

Theo báo cáo của hiệp hội, từ ngày 11/10, các đơn vị được chỉ định kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu sầu riêng đã phải tạm dừng do lỗi bảo trì, nâng cấp hệ thống.

Sự việc này khiến việc kiểm nghiệm, cấp chứng nhận lô hàng xuất khẩu bị đình trệ trên diện rộng. Trong khi đó, Đắk Lắk đang trong giai đoạn thu hoạch rộ, dự kiến còn kéo dài 20-30 ngày.