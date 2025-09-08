Kiến nghị giữ nguyên giá đất TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu; áp dụng từ năm 2026

Thông tin về công tác chuẩn bị xây dựng bảng giá đất áp dụng từ ngày 1/1/2026 trên địa bàn Thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết, sau khi sáp nhập ba địa phương là TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, toàn bộ địa bàn TP.HCM mới gồm 168 đơn vị hành chính cấp xã bắt đầu vận hành từ ngày 1/7/2025.

Trước thời điểm sáp nhập, cả ba tỉnh, thành đã ban hành quyết định về điều chỉnh bảng giá đất, với thời hạn áp dụng đến hết ngày 31/12/2025. Các bảng giá này được xây dựng theo tuyến đường cụ thể, đang được áp dụng ổn định để thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM lý giải, việc giữ nguyên mức giá đất hiện hành là giải pháp ổn định cần thiết để tạo tâm lý an toàn và môi trường đầu tư hợp lý cho doanh nghiệp và người dân. Ảnh: Lê Toàn



Từ nay đến 31/12 chỉ còn hơn 100 ngày làm việc để thực hiện đầy đủ các thủ tục như chọn thầu, khảo sát thu thập thông tin, tính toán đề xuất giá đất, cân đối các tuyến đường giáp ranh 168 đơn vị hành chính cấp xã, công bố lấy ý kiến, tổng hợp trình UBND Thành phố phê duyệt Bảng giá đất.