Kiến nghị giữ nguyên giá đất TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu; áp dụng từ năm 2026

Thông tin về công tác chuẩn bị xây dựng bảng giá đất áp dụng từ ngày 1/1/2026 trên địa bàn Thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết, sau khi sáp nhập ba địa phương là TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, toàn bộ địa bàn TP.HCM mới gồm 168 đơn vị hành chính cấp xã bắt đầu vận hành từ ngày 1/7/2025.
Trước thời điểm sáp nhập, cả ba tỉnh, thành đã ban hành quyết định về điều chỉnh bảng giá đất, với thời hạn áp dụng đến hết ngày 31/12/2025. Các bảng giá này được xây dựng theo tuyến đường cụ thể, đang được áp dụng ổn định để thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai.
|Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM lý giải, việc giữ nguyên mức giá đất hiện hành là giải pháp ổn định cần thiết để tạo tâm lý an toàn và môi trường đầu tư hợp lý cho doanh nghiệp và người dân. Ảnh: Lê Toàn
Từ nay đến 31/12 chỉ còn hơn 100 ngày làm việc để thực hiện đầy đủ các thủ tục như chọn thầu, khảo sát thu thập thông tin, tính toán đề xuất giá đất, cân đối các tuyến đường giáp ranh 168 đơn vị hành chính cấp xã, công bố lấy ý kiến, tổng hợp trình UBND Thành phố phê duyệt Bảng giá đất.
Các thủ tục trên phải thực hiện trong thời gian ngắn là không đủ để đăng thông tin chào thầu (hoặc phải chào thầu lại nếu chưa chọn được đơn vị tư vấn) trên hệ thống chào thầu quốc gia.
Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND Thành phố 2 phương án thực hiện.
Phương án 1, căn cứ điều kiện thời gian và tính cấp bách của dự án xây dựng Bảng giá đất lần đầu áp dụng ngày 1/1/2026, UBND Thành phố chấp thuận giao Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai công tác chọn đơn vị tư vấn dự án xây dựng Bảng giá đất lần đầu theo trình tự, thủ tục chỉ định thầu.
Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai dự án xây dựng Bảng giá đất lần đầu theo trình tự, thủ tục rút gọn.
Phương án 2, giữ nguyên mức giá đã ban hành tại ba địa phương, tích hợp thành bảng giá đất áp dụng chung cho TP.HCM kể từ ngày 1/1/2026 đến khi UBND Thành phố ban hành Bảng giá đất mới thay thế.
Sở Nông nghiệp và Môi trường đưa ra 4 lý do cho phương án trên.
Đầu tiên, cả 3 bảng giá đất tại TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu đều vừa được điều chỉnh và ban hành chính thức theo đúng quy định, đang trong thời gian áp dụng hợp pháp đến hết năm 2025.
Thứ hai, trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn đang trong giai đoạn phục hồi chậm sau chu kỳ suy giảm kéo dài, việc giữ nguyên mức giá đất hiện hành là giải pháp ổn định cần thiết để tạo tâm lý an toàn và môi trường đầu tư hợp lý cho doanh nghiệp và người dân.
Thứ ba, việc tiếp tục sử dụng các mức giá đất đã được thiết kế phù hợp từng địa phương cũ – và nay được phân vùng địa bàn trong bảng giá đất chung - sẽ tạo điều kiện duy trì môi trường đầu tư ổn định, phản ánh đúng năng lực hấp thụ đất đai của từng khu vực.
Thứ tư, việc tiếp tục sử dụng các bảng giá đất đã điều chỉnh là giải pháp cần thiết để tạo quỹ thời gian chuẩn bị đầy đủ cho việc xây dựng bảng giá đất thống nhất cho cả địa bàn Thành phố.
Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Môi trườngcho rằng giữ nguyên mức giá trong bảng giá đất năm 2026, được tích hợp từ 3 bảng giá đất hiện hành của TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu là giải pháp đúng đắn, phù hợp cả pháp luật lẫn thực tế.
Giữ nguyên mức giá của từng vùng theo địa bàn cũ là lựa chọn tối ưu. Việc điều chỉnh sâu hoặc xây dựng bảng giá đất mới chỉ nên thực hiện sau giai đoạn ổn định tổ chức, có đủ dữ liệu và đồng bộ trên toàn địa bàn TP.HCM mới.
Trước đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh đã có kết luận đến việc áp dụng bảng giá đất sau khi sáp nhập, công tác xây dựng bảng giá đất lần đầu theo quy định Luật Đất đai năm 2024 và nguồn thu từ tiền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố.
Theo đó, năm nay, TP.HCM sẽ vẫn áp dụng quy định về bảng giá đất tại Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 21/10/2024 trên địa bàn Thành phố (cũ), Quyết định số 63/2024/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ), Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND ngày 17/9/2024 trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) cho đến khi các quyết định này bị bãi bỏ, thay thế hoặc cho đến khi các cấp có thẩm quyền có ý kiến khác.