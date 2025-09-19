Kiến nghị giảm gánh nặng tài chính khi chuyển sang đất ở

Theo HoREA, một trong những vấn đề gây bức xúc hiện nay là cách tính tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng, công nhận quyền sử dụng đất, gia hạn quyền sử dụng đất.

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ; Bộ Nông nghiệp và Môi trường góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2024 nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn.

Bởi lẽ, Luật Đất đai 2024 và Nghị định 103/2024, cơ quan nhà nước đang áp dụng 100% giá đất trong bảng giá cho toàn bộ diện tích thửa đất, không phân biệt phần đất trong hay ngoài hạn mức giao đất ở.

Hệ quả là nhiều gia đình phải nộp số tiền quá cao, từ vài tỷ đồng đến hơn chục tỷ đồng khiến vượt quá khả năng tài chính nên nhiều người dân xin rút lại hồ sơ xin cấp “sổ đỏ” dẫn đến tình trạng “giao dịch ngầm, thị trường ngầm”; chuyển nhượng bằng giấy viết tay, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Việc số tiền sử dụng đất phải nộp quá cao và cũng là một nguyên nhân “kích đẩy” làm tăng giá đất, giá nhà trên thị trường bất động sản và làm tăng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư công.

Đề xuất giảm gánh nặng tiền sử dụng đất