Kiến nghị bỏ hoãn xuất cảnh với chủ sở hữu hưởng lợi khi doanh nghiệp nợ thuế

Sau khi nhận được các ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội về dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tập hợp một số góp ý gửi Bộ Tài chính.

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung quy định hoãn xuất cảnh với cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp khi doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, VCCI đã đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ quy định này.

Theo Luật Doanh nghiệp, cá nhân chỉ cần sở hữu từ 25% vốn đã là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, không phân biệt có quyền điều hành hay không. Chủ sở hữu hưởng lợi chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn góp hoặc cổ phần nắm giữ, không chịu trách nhiệm vô hạn với nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. Trong nhiều trường hợp, chủ sở hữu hưởng lợi không trực tiếp điều hành, ra quyết định về hoạt động của doanh nghiệp.