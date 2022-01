Kiên Giang thanh tra việc mua sắm thiết bị y tế, kit xét nghiệm Việt Á

Your browser does not support the audio element.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Thanh tra tỉnh Kiên Giang phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai quyết định thanh tra việc xã hội hóa, liên doanh, liên kết các dịch vụ y tế; mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao và thuốc; sinh phẩm, kít xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh.