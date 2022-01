Kiên Giang mở cửa đón du khách trở lại ở hai điểm du dịch tại huyện Kiên Lương

Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Kiên Lương Hồ Văn Lực cho biết, qua gần hai năm sửa chữa, nâng cấp Khu Du lịch Chùa Hang, Hòn Phụ Tử, đến nay các hạng mục đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng mở cửa phục vụ du khách từ ngày 28/1.



Theo đó, du khách đến tham quan du lịch sinh thái và câu cá giải trí phải đảm bảo đã tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19 (thẻ xanh trên sổ khám sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm đến địa phương (giấy ra viện hoặc giấy xác nhận khỏi bệnh).



Vườn Quốc gia U Minh Thượng có diện tích 21.107 ha, trong đó vùng lõi chiếm 8.038 ha, vùng đệm chiếm 13.069 ha. Khu vực này là một trong những vùng đất ngập nước quan trọng nhất ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.



Ở Việt Nam, trong hệ sinh thái rừng tràm ngập phèn chỉ còn duy nhất hệ thực vật rừng của Vườn quốc gia U Minh Thượng có những đặc điểm của rừng cực đỉnh nguyên sinh, đó là các ưu hợp của rừng hỗn giao và rừng tràm trên đất than bùn. Hệ sinh thái rừng tràm trên đất than bùn trở thành một hệ sinh thái có tầm quan trọng đặc biệt, là nơi nuôi dưỡng, trú ngụ của nhiều loài động vật hoang dã, quý hiếm, đặc trưng và nguy cấp…



Các hạng mục nâng cấp Khu Du lịch Chùa Hang, Hòn Phụ Tử gồm: nâng cấp các trục đường kết nối dẫn vào khu du lịch, với tổng chiều dài trên 6 km; mở rộng bãi đỗ xe trên 8.000 m2; xây dựng bờ kè ven biển khoảng 1 km; xây mới các nhà nghỉ chân cho du khách, khu vệ sinh công cộng, khu nhà điều hành...



Khu vực bến tàu cũng được đầu tư mở rộng với quy mô 4 - 5 tàu, sức chở tối đa 45 khách/tàu, hoạt động thường xuyên. Nhờ đó, khách tham quan đến đây vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới không chỉ thưởng thức cảnh đẹp của danh thắng Hòn Phụ Tử, Chùa Hang mà còn được trải nghiệm đi tàu ngắm cảnh đẹp quanh bờ biển và đến các đảo xa bờ như Hòn Nghệ, Ba Hòn Đầm…



Trong kế hoạch phát triển ngành du lịch, huyện Kiên Lương kỳ vọng Khu Du lịch Chùa Hang, Hòn Phụ Tử sẽ thu hút đông đảo khách tham quan dừng chân, nghỉ dưỡng; đồng thời, trở thành điểm nhấn, kết nối khách tuyến Rạch Giá - Hòn Đất - Kiên Lương - Hà Tiên - Phú Quốc và khách từ đất liền có nhu cầu du lịch tại các đảo xa bờ của huyện Kiên Lương.



Khu Du lịch Chùa Hang, Hòn Phụ Tử có diện tích khoảng 42 ha nằm trên địa bàn xã Bình An, huyện Kiên Lương được biết đến với quần thể danh thắng Hòn Phụ Tử gồm nhiều hang động, núi đá có hình thù đặc sắc, bờ biển cát vàng tự nhiên mang nét đẹp phảng phất được ví như vịnh Hạ Long của phương Nam.