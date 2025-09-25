Kiểm tra chiếc thùng khả nghi, bàng hoàng phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bên trong

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h sáng ngày 25/9, tại một con hẻm trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, TPHCM.

Thời điểm trên, người dân đi qua con hẻm phát hiện một thùng giấy carton đặt tại vị trí bất thường. Tới nơi kiểm tra, họ bàng hoàng phát hiện bên trong là thi thể một trẻ sơ sinh được quấn trong chiếc khăn.