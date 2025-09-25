Kiểm tra chiếc thùng khả nghi, bàng hoàng phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bên trong

Tuấn Kiệt| 25/09/2025 14:40

Thấy thùng carton đặt ở vị trí bất thường tại con hẻm ở TPHCM, người dân đến kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện bên trong có thi thể trẻ sơ sinh.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h sáng ngày 25/9, tại một con hẻm trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, TPHCM.

Thời điểm trên, người dân đi qua con hẻm phát hiện một thùng giấy carton đặt tại vị trí bất thường. Tới nơi kiểm tra, họ bàng hoàng phát hiện bên trong là thi thể một trẻ sơ sinh được quấn trong chiếc khăn.

Người dân lập tức trình báo lên cơ quan công an.

9d0564b5 aaf0 46f9 9499 cb6790dd5770.jpg
Thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ trong thùng carton. Ảnh: HC.

Tiếp nhận thông tin, Công an TPHCM cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã có mặt tại hiện trường.

Lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt ở hai đầu hẻm để khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và lấy lời khai của những người liên quan.

Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/kiem-tra-chiec-thung-kha-nghi-phat-hien-thi-the-tre-so-sinh-ben-trong-2446036.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/kiem-tra-chiec-thung-kha-nghi-phat-hien-thi-the-tre-so-sinh-ben-trong-2446036.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Kiểm tra chiếc thùng khả nghi, bàng hoàng phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bên trong
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO