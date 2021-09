Kiểm tra các chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới Lạng Sơn

Ngày 23/9, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng An Giang) đã tiếp tục tổ chức “Chuyến xe chia sẻ yêu thương” cấp phát rau, củ, quả, thịt heo cho người dân xã Khánh An, Khánh Bình và thị trấn Long Bình (huyện An Phú).