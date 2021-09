Kiểm soát chặt việc phát thuốc điều trị cho F0 tại nhà

"Trước tình trạng rao bán các gói thuốc C trên mạng, ngày 21/9, Sở Y tế đã có văn bản 6788 nhắc lại vấn đề sử dụng và quản lý chặt chẽ gói thuốc C. Thanh tra Sở Y tế và Công an Thành phố đang tìm hiểu, điều tra vấn đề rao bán thuốc và sẽ xử lý các trường hợp vi phạm nếu có", TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho hay.

