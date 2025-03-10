Kiểm lâm xác định 'hổ xuất hiện ở Phú Thọ' là không có cơ sở

Ngày 3/10, ông Vũ Quốc Tam, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn (tỉnh Phú Thọ), cho biết sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng đã có kết luận về thông tin hổ xuất hiện tại xóm Chiềng.
Theo biên bản, vào hồi 14h ngày 1/10, tại khu vực xóm Chiềng, anh Bùi Văn H. (giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn) trên đường đi xem nước lũ thì bất ngờ thấy một con thú chạy qua đường vào vườn ngô. Vì khoảng cách xa nên anh H. chỉ nhìn thoáng qua con thú có màu lông vàng vàng, nặng khoảng 10-12kg.
Sau khi phát hiện con thú chạy vào vườn ngô, thì vừa lúc có ông B.V.H. (nguyên Chủ tịch UBND một xã thuộc huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ) và ông Quách Văn H. (người đưa thư) đi đến.
Sau đó, cả 3 người đã vào khu vực vườn ngô nơi con thú chạy vào để kiểm tra thì phát hiện một số dấu chân còn in trên đất, sau đó chụp ảnh lại. Ngoài anh H. (giáo viên) thì không còn ai nhìn thấy con thú trên.
Từ những vết chân còn lưu lại trên mặt đất, ông Quách Văn H. cho rằng đây là vết chân của con hổ. Khi về nhà, ông đã kể lại sự việc cho gia đình biết, sau đó con gái ông đã đăng tải hình ảnh và thông tin "xuất hiện cá thể hổ ở xóm Chiềng" lên mạng xã hội.
Biên bản kiểm tra, xác minh của Hạt Kiểm lâm Lạc Sơn (Chi cục Kiểm lâm Phú Thọ) xác định, việc xuất hiện hổ tại xóm Chiềng, xã Ngọc Sơn là không có cơ sở.