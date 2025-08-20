Kịch tính cứu tàu Hải quân Mỹ bốc cháy ở cảng Nhật Bản

Đài truyền hình NHK ghi lại cảnh ngọn lửa bùng phát dữ dội trên con tàu USS New Orleans của Hải quân Mỹ gần cảng “Bãi biển trắng” ở TP Urami, tỉnh Okinawa.

Ngọn lửa được cho là đã bùng phát vào khoảng 17 giờ ngày 20-8 (giờ địa phương) và khói được xác định bốc ra từ mũi tàu.

Nhiều tàu xung quanh tích cực bơm nước lên boong chính, trong khi Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản cũng điều động một tàu tuần tra tới hiện trường. Cho đến nay chưa có báo cáo về thương vong và nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa rõ ràng.