Kịch tính cuộc đua tranh tại lễ trao giải Emmy lần thứ 74

Nội dung phim nói về nhân vật Seong Gi-hun (tài tử Lee Jung-jae đóng) - một người đàn ông trung niên mê cờ bạc, nợ ngập đầu - bị cuốn vào trò chơi với tiền thưởng khổng lồ.

Nhân vật này gặp 455 người khác cũng đồng ý tham gia trò chơi. Trong từng vòng, họ chơi những trò quen thuộc của trẻ con nhưng nếu không vượt qua sẽ phải trả giá bằng sinh mạng.

Các tài tử Lee Jung Jae ("Squid Game"), Brian Cox ("Succession") và Jeremy Strong ("Succession") là những cái tên sẽ cạnh tranh ngôi vương Nam diễn viên chính xuất sắc nhất mảng phim chính kịch.

Trong khi đó, hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất mảng phim chính kịch sẽ là sự đối đầu giữa các minh tinh Elle Fanning ("The Grea"), Issa Rae ("Insecure"), Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel"), Kaley Cuoco ("The Flight Attendant"), Quinta Brunson ("Abbott Elementary") và Jean Smart ("Hacks").

Ở lĩnh vực series phim hài, bộ phi "Ted Lasso" đang là ứng cử viên tiềm năng nhất cho giải Series truyền hình hài kịch xuất sắc nhất.