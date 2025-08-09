Kịch bản giúp U23 Việt Nam giành vé dự VCK U23 châu Á 2026

Sau 2 lượt trận toàn thắng, U23 Việt Nam đang dẫn đầu bảng C vòng loại U23 châu Á 2026 với 6 điểm tuyệt đối và chưa để lọt lưới bàn nào.

U23 Việt Nam có 6 điểm trọn vẹn sau 2 lượt trận tại bảng C vòng loại U23 châu Á 2026. (Ảnh: Như Đạt)

Theo điều lệ của vòng loại U23 châu Á 2026, 11 đội nhất bảng cùng 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự VCK diễn ra tại Saudi Arabia vào tháng 1/2026. Với cục diện hiện tại, thầy trò HLV Kim Sang Sik chỉ cần không thua trước U23 Yemen ở lượt trận cuối là chắc suất đi tiếp.

Trong trường hợp để thua, U23 Việt Nam vẫn còn hy vọng cạnh tranh vé dành cho 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất. Ở nhóm này, U23 Trung Quốc, U23 Iran, U23 Turkmenistan và chính U23 Yemen đều đang có 6 điểm, trong khi nhiều đội khác cũng sở hữu 4 điểm.

Theo lịch, màn so tài giữa U23 Việt Nam vs U23 Yemen sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 9/9 trên sân vận động Việt Trì, Phú Thọ. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trận đấu này, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Xem trực tiếp và trọn vẹn Bảng C - Vòng loại Giải Vô địch U23 Châu Á 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn