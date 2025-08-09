Kịch bản giúp U23 Việt Nam giành vé dự VCK U23 châu Á 2026

Sau 2 lượt trận toàn thắng, U23 Việt Nam đang dẫn đầu bảng C vòng loại U23 châu Á 2026 với 6 điểm tuyệt đối và chưa để lọt lưới bàn nào.
Theo điều lệ của vòng loại U23 châu Á 2026, 11 đội nhất bảng cùng 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự VCK diễn ra tại Saudi Arabia vào tháng 1/2026. Với cục diện hiện tại, thầy trò HLV Kim Sang Sik chỉ cần không thua trước U23 Yemen ở lượt trận cuối là chắc suất đi tiếp.
Trong trường hợp để thua, U23 Việt Nam vẫn còn hy vọng cạnh tranh vé dành cho 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất. Ở nhóm này, U23 Trung Quốc, U23 Iran, U23 Turkmenistan và chính U23 Yemen đều đang có 6 điểm, trong khi nhiều đội khác cũng sở hữu 4 điểm.
Theo lịch, màn so tài giữa U23 Việt Nam vs U23 Yemen sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 9/9 trên sân vận động Việt Trì, Phú Thọ. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trận đấu này, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.