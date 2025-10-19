Kịch bản bất thường với iPhone 18, iPhone Fold có thể lỡ hẹn

Báo cáo mới nhất từ Hàn Quốc vừa khiến nhiều người hâm mộ thất vọng khi cho rằng iPhone Fold - chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple - có thể bị trì hoãn, trong khi dòng iPhone 18 có thể được ra mắt theo một chiến lược “khác thường” chưa từng có.

iPhone Fold có thể bị trì hoãn ra mắt. Ảnh: 9to5mac

Dù Apple chưa xác nhận gì, thông tin này cho thấy hãng đang cân nhắc một hướng đi hoàn toàn mới cho chu kỳ ra mắt sản phẩm trong 18 tháng tới.

iPhone gập cần thêm thời gian để “hoàn hảo”

Không ai biết chính xác Apple bắt đầu phát triển mẫu iPhone gập từ khi nào, nhưng chắc chắn rằng dự án này đã được ấp ủ suốt nhiều năm. Samsung – đối thủ lớn nhất – đã tung ra thiết bị gập đầu tiên vào năm 2019 và nhanh chóng cải thiện với các thế hệ Galaxy Z Fold gần như hoàn hảo từ 2020 đến nay.

Trong khi đó, Apple vẫn đang miệt mài tìm kiếm sự hoàn hảo tuyệt đối: bản lề phải cực kỳ bền bỉ, nếp gấp màn hình gần như vô hình và trải nghiệm tổng thể phải vượt qua mọi chuẩn mực hiện có.