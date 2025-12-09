KIA và Toyota góp mặt nhiều mẫu nhất trong top 10 xe bán chậm tháng 8/2025

Sau khi Ford Explorer đã chính thức khép lại hành trình tại thị trường Việt Nam, vị trí "đầu bảng" lại trở về với cái tên quen thuộc - Honda Accord.

Thay vào đó, bảng xếp hạng có sự xáo trộn đáng chú ý khi 2 trong 3 vị trí dẫn đầu đều thuộc về thương hiệu KIA. Dù thị trường chung sụt giảm 18% so với tháng trước, nhiều mẫu xe trong danh sách vẫn ghi nhận mức tăng trưởng.

Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tháng 8/2025 ghi nhận sự vắng bóng của Ford Explorer sau khi mẫu SUV cỡ lớn này chính thức ngừng kinh doanh tại Việt Nam.

Honda Accord tiếp tục gây thất vọng khi chỉ có 3 xe bán ra trong tháng 8/2025, giảm 25% so với tháng 7. Đây là tháng thứ 8 liên tiếp mẫu sedan cỡ D này duy trì mức doanh số lẹt đẹt, nâng tổng số xe bán được từ đầu năm đến nay lên vỏn vẹn 24 chiếc.

Dù giá bán thực tế đã được các đại lý giảm mạnh từ 240-250 triệu đồng, xuống còn khoảng 1,039-1,069 tỷ đồng, Accord vẫn khó hút khách do thiếu tùy chọn mới và phần lớn xe tồn kho là VIN 2022-2023.

Đứng ngay sau Accord là KIA Morning với chỉ 5 xe bán ra, giảm gần 29% so với tháng trước. Doanh số cộng dồn 8 tháng đầu năm 2025 đạt 168 xe. Nhiều ý kiến cho rằng KIA đang dọn kho để chuẩn bị ra mắt phiên bản mới, khi hiện tại mẫu xe đô thị cỡ A của KIA chỉ còn duy trì 2 phiên bản MT và X-Line.

Một mẫu xe khác của KIA là Soluto thậm chí còn bi đát hơn. Chỉ 11 xe được bán ra trong tháng 8, giảm 50% so với tháng 7 và là mức thấp kỷ lục kể từ khi ra mắt năm 2019. Tính chung từ đầu năm, KIA Soluto mới đạt 197 xe, cho thấy sức hút gần như “chạm đáy” ở phân khúc sedan cỡ B vốn cạnh tranh khốc liệt.