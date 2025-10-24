KIA tung chiêu lạ để chiều khách hàng đi xe điện mà vẫn 'thèm' mùi xăng

24/10/2025 05:58

Trong một chiến dịch quảng bá xe điện tại Phần Lan, hãng xe Hàn Quốc KIA gây chú ý khi giới thiệu sản phẩm nước hoa mang mùi... xăng dầu. Đây là hàng "phiên bản giới hạn" dành tặng riêng cho các khách hàng mua xe điện EV4.

Theo Carscoops, ý tưởng độc đáo này nhằm gợi nhớ cảm giác quen thuộc của động cơ đốt trong với những người đang chuyển sang kỷ nguyên xe điện. Sản phẩm được hãng KIA thiết kế dạng giấy treo thơm mini có hình can xăng, có thể treo trên gương chiếu hậu để cho cảm giác "đỡ nhớ" xe sử dụng động cơ đốt trong.

Theo hãng xe Hàn Quốc, mùi hương là sự pha trộn giữa hương hoa nhài, nhựa cây bạch dương, dầu động cơ và kim loại, tạo cảm giác "như đang ở trong một xưởng sửa chữa ô tô".

Chiến dịch do Astara Auto Finland, nhà nhập khẩu và phân phối KIA tại Phần Lan triển khai và được phát triển bởi chuyên gia nước hoa nổi tiếng Max Perttula. Với thông điệp hài hước: “Bạn có nhớ mùi xăng và cây xăng giữa thời đại điện khí hóa không? Chúng tôi có giải pháp cho những triệu chứng cai nghiện ấy.”

KIA mô tả đây là “phiên bản giới hạn”, dành tặng cho khách hàng mua mẫu EV4 hoàn toàn mới - mẫu hatchback hoàn toàn mới được xem là đối thủ của Tesla và Volkswagen trong phân khúc xe điện cỡ C.

Cùng với sản phẩm này, KIA còn phát hành loạt quảng cáo gợi nhắc về thời “khói và xăng” - như lời mời lái thử EV4 với thông điệp: “Lái xe không khói thuốc chỉ trong vài phút”.

Sự sáng tạo của KIA cho thấy cách các hãng xe đang kết hợp yếu tố cảm xúc và hoài niệm để giúp người dùng dễ dàng hơn trong quá trình chuyển đổi từ xe truyền thống sang xe điện – một hướng đi vừa hài hước, vừa giàu tính nhân văn trong kỷ nguyên “xanh hóa” ngành ô tô.

