KIA tung chiêu lạ để chiều khách hàng đi xe điện mà vẫn 'thèm' mùi xăng

Chiến dịch do Astara Auto Finland, nhà nhập khẩu và phân phối KIA tại Phần Lan triển khai và được phát triển bởi chuyên gia nước hoa nổi tiếng Max Perttula. Với thông điệp hài hước: “Bạn có nhớ mùi xăng và cây xăng giữa thời đại điện khí hóa không? Chúng tôi có giải pháp cho những triệu chứng cai nghiện ấy.”

KIA mô tả đây là “phiên bản giới hạn”, dành tặng cho khách hàng mua mẫu EV4 hoàn toàn mới - mẫu hatchback hoàn toàn mới được xem là đối thủ của Tesla và Volkswagen trong phân khúc xe điện cỡ C.