Kia triệu hồi gần 75.000 xe Sorento vì lỗi hệ thống chiếu sáng

Kia triệu hồi gần 75.000 xe Sorento tại Bắc Mỹ do lỗi phần mềm khiến đèn pha và đèn hậu có thể ngừng hoạt động tạm thời. Kia Motors đang triệu hồi 74.469 xe Sorento tại thị trường Bắc Mỹ do nguy cơ mất đèn pha và đèn hậu trong quá trình vận hành, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Theo báo cáo an toàn, nguyên nhân đến từ lỗi logic phần mềm trong Bộ điều khiển thân xe (Body Domain Control Unit), khiến hệ thống chiếu sáng tạm thời ngừng hoạt động trong một số trường hợp. Lỗi này được phát hiện ban đầu tại Hàn Quốc, khi các mẫu Sorento gặp tình trạng mất ánh sáng cả bên ngoài lẫn bên trong khi đang di chuyển. Dù không có báo cáo nào về vấn đề tương tự tại Bắc Mỹ, Kia vẫn quyết định tiến hành triệu hồi để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn liên bang liên quan đến hệ thống chiếu sáng. Các mẫu xe bị ảnh hưởng bao gồm Kia Sorento đời 2024 và 2025, Sorento Hybrid và Sorento Plug-In Hybrid đời 2025. Kia sẽ thông báo đến các chủ xe vào tháng tới, đồng thời cung cấp dịch vụ cập nhật phần mềm Bộ điều khiển thân xe miễn phí tại các đại lý.