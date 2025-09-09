Kia Sorento bản mới lộ diện tại Việt Nam

Từ giữa năm 2024, mẫu Kia Sorento bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) đã không ít lần được bắt gặp khi kiểm tra khí thải tại Hà Nội. Tuy nhiên, thông tin về lịch ra mắt chính thức vẫn chưa được hãng công bố.

Nhưng mới đây nhất, một chiếc Kia Sorento bản facelift đã được bắt gặp tại một khu đô thị ở TP.HCM. Đây là lần đầu tiên mẫu xe Hàn Quốc này lộ diện mà không có lớp ngụy trang nào.