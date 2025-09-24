Kia Sorento 2026 gây tranh cãi khi tăng giá và cắt tính năng

Tăng giá, thay đổi trang bị

Kia Sorento 2026 mở bán với phiên bản tiêu chuẩn Sorento LX có giá khởi điểm 32.190 USD (khoảng 850 triệu đồng), tăng 200 USD so với năm trước, cùng phí vận chuyển mới 1.445 USD, nâng tổng chi phí thêm khoảng 230 USD. Tuy nhiên, khách hàng chọn bản Sorento S lại chịu thiệt khi Kia loại bỏ tính năng định vị (navigation) và điểm phát Wi-Fi, trong khi giá bán vẫn tăng thêm 500 USD. Điều này khiến nhiều người dùng nhận xét rằng họ “trả nhiều hơn nhưng nhận lại ít hơn”.

Ở các phiên bản cao cấp hơn như Sorento EX, EX AWD và X-Line EX, Kia bổ sung loạt trang bị mới gồm hệ thống âm thanh Bose, ghế hàng hai captain’s chairs (ghế Chủ tịch), cửa sổ trời toàn cảnh và chi tiết ngoại thất sơn đen bóng (gloss black trim), phần nào bù đắp sự thiếu hụt ở các bản thấp hơn.

Động cơ và cấu hình vận hành của Sorento 2026 vẫn giữ nguyên: Các lựa chọn động cơ 4 xi-lanh, bao gồm bản hút khí tự nhiên (191 mã lực) và bản tăng áp (281 mã lực), đi kèm hộp số tự động 8 cấp và tùy chọn dẫn động bốn bánh. Các biến thể dẫn động AWD giờ đây được trang bị chế độ Terrain Mode mới.

Tuy nhiên, việc cắt giảm các tính năng an tiện nghi ở các phiên bản trung cấp và thấp có thể ảnh hưởng đến cảm giác khách hàng, đặc biệt khi nhiều đối thủ trong phân khúc vẫn giữ hoặc nâng cấp các tính năng tiêu chuẩn như điều hướng, Wi-Fi, hoặc các chức năng hỗ trợ lái.

Tác động và xu hướng thị trường

Việc Kia tăng giá nhưng đồng thời giảm một số trang bị tiêu chuẩn cho thấy chiến lược “fine-tuning” trong tận dụng chi phí, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về giá trị cảm nhận của người tiêu dùng. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, người mua ngày càng để ý không chỉ tới động cơ và thiết kế mà còn tới các tiện nghi đi kèm.

Sorento vẫn là lựa chọn mạnh trong phân khúc crossover cỡ trung nhờ mức giá vẫn tương đối hợp lý, đa dạng biến thể, và tên tuổi Kia. Nhưng để giữ chân khách hàng trong phân khúc ngày càng đa dạng với nhiều mẫu xe mới đến từ các thương hiệu châu Á, châu Âu hay Mỹ, Kia sẽ cần cân nhắc kỹ giữa nhu cầu lợi nhuận và nhu cầu khách hàng mong muốn “được nhiều giá trị hơn”.