Kia K3 bổ sung thêm phiên bản GT: giá 759 triệu đồng, động cơ hơn 200 mã lực, bổ sung thêm trang bị

So với các phiên bản đã được giới thiệu trước đó, Kia K3 1.6 Turbo GT được nâng cấp khá nhiều ở thiết kế ngoại thất, tiện nghi và công nghệ an toàn. Đặc biệt, mẫu sedan cỡ C của KIA được trang bị động cơ xăng tăng áp - 1.6 Turbo GDi với sức mạnh lên đến 201 mã lực, mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ hàng đầu phân khúc.