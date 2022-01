Khuyến khích thu phí không dừng, nhưng nạp tiền vẫn bị trừ phí

Nêu thêm bất cập khi phải nạp tiền qua thẻ giao thông, anh Việt chia sẻ, có lần tài khoản giao thông của anh hết tiền, khi xe qua làn thu phí tự động barie không mở lúc đó anh mới biết nên buộc phải dừng lại để trả tiền mặt cho xe qua trạm.

“Hiện nay luật quy định xe qua trạm thu phí tự động không dừng hết tiền cũng sẽ bị phạt. Nhưng dịch vụ thu phí tự động qua thẻ giao thông lại bất tiện cho khách hàng, chỉ cần chủ phương tiện quên không nạp tiền đi qua trạm sẽ bị xử phạt ngay”, anh Việt nói và cho rằng, các đơn vị vận hành cần hướng tới việc liên thông trừ tiền trực tiếp từ ngân hàng để thuận tiện cho chủ phương tiện sử dụng dịch vụ thu phí tự động.

Tiện cho người sử dụng, đơn vị vận hành lại nêu khó khăn

Ông Hồ Trọng Vinh, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH thu phí tự động VETC cho biết, không thể liên thông trừ tiền trực tiếp qua ngân hàng được. Nguyên nhân thứ nhất, về kỹ thuật, xe đi qua trạm thu phí chỉ 0,02s là mở barie nên thời gian không đủ để truy cập dữ liệu từ nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động rồi truy nhập sang hệ thống dữ liệu ngân hàng.

Thứ hai, hệ thống bảo mật của ngân hàng hiện nay không có ngân hàng nào cho bên thứ ba truy cập vào hệ thống của họ nên việc liên thông trừ tiền trực tiếp qua ngân hàng với dịch vụ trả trước là không thể.

Giải thích rõ hơn, ông Bùi Trình, Tổng Giám đốc Công ty CP Giao thông số Việt Nam (VDTC) cho hay, lý do tài khoản thẻ giao thông không kết nối trực tiếp sang các ngân hàng là do giới hạn tốc độ xe qua trạm lớn hơn 40km/h. Do vậy, để barie có thể đóng mở kịp thời khi phương tiện lưu thông qua trạm thì thời gian giao dịch gọi lệnh kiểm tra tài khoản và xác nhận phương tiện đủ tiền trong tài khoản, hạ lệnh mở barie cần nhỏ hơn 80 ms.