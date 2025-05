Khuyến cáo đến cộng đồng người Việt tại Ấn Độ

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, công dân Việt Nam phải thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình thời sự Ấn Độ trên các phương tiện truyền thông uy tín nước sở tại, không tới các khu vực xảy ra xung đột, các khu vực không bảo đảm an ninh an toàn, nhất là khu vực Jammu và Kashmir đang xảy ra giao tranh giữa Ấn Độ và Pakistan.

Công dân Việt Nam ở địa bàn cần tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh an toàn của chính quyền sở tại; chủ động tiến hành biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cần thiết cho bản thân và thân nhân.