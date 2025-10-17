Khung làm việc của kẻ du hành Okhotnikov: Làm ít để được nhiều hơn

Bí mật của họ là gì?

Vladimir Okhotnikov chính là một người như vậy. Một kẻ du hành từng đi nhờ xe xuyên khắp châu Á và là người sáng lập nhiều công ty thành công trên toàn cầu. Trong những năm tháng rong ruổi, ông đã học được sáu ngôn ngữ, nghiên cứu thiền định với các nhà sư Tây Tạng và Ayurveda cùng các bậc thầy Ấn Độ. Từ những trải nghiệm độc đáo ấy, ông đúc kết thành năm nguyên tắc năng suất phổ quát và thực sự hiệu quả.

Dưới đây là trí tuệ từ một người đã thực sự biến làm việc từ xa thành một dạng nghệ thuật.

1. Ít Công Cụ, Nhiều Kiểm Soát

Sau nhiều năm du hành với chỉ một ba lô, Vladimir học được một bài học thực tế: chúng ta có xu hướng giữ lại 80% đồ đạc cho 20% tình huống hiếm khi xảy ra. Khi mọi thứ bạn cần phải gói gọn trong một chiếc ba lô, sự hạn chế này tạo ra sự tập trung — bạn ngừng chuẩn bị cho những giả định và chỉ tập trung vào điều thực sự cần thiết.

Ngày nay, ông áp dụng cùng một nguyên tắc cho các công cụ số. Trong một thế giới nơi người ta có lẽ phát minh ra ít nhất mười "ứng dụng năng suất" mỗi tuần, thật dễ lạc lối trong một mớ ứng dụng và sự tích hợp giữa chúng.

"Chủ nghĩa tối giản thoạt nghe có vẻ là một sự hạn chế. Tuy nhiên, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra nó thực sự mang lại cho bạn sự tự do khỏi những thứ dư thừa, giải phóng thời gian và sự chú ý cho những gì thực sự quan trọng. Giờ đây, về cơ bản tôi xử lý các dự án quốc tế chỉ với ba tab trình duyệt."

Ứng dụng thực tế:

● Email + Lịch với tác vụ tích hợp — hầu hết các lịch hiện đại đều có danh sách việc cần làm và lời nhớ tích hợp sẵn. Với hơn 90% mọi người, điều này là đủ.

● Một tài liệu làm việc — một trang ghi chú sống động cho tuần hiện tại.

● Một ứng dụng nhắn tin chính — ứng dụng mà tất cả liên hệ của bạn đang dùng.

Hãy kiểm tra: Xem lại lịch sử sử dụng trong tháng qua. Bạn thực sự đã dùng những dịch vụ nào mỗi ngày, một cách tự nhiên và không gượng ép? Bạn có lẽ sẽ chỉ tìm thấy 3-5 tab. Mọi thứ khác chỉ là tiếng ồn.

"Mỗi công cụ thừa thãi là một khoản thuế sự chú ý bạn phải trả hà ngày," Vladimir nói. "Hãy tự hỏi: công cụ này có đang giải quyết một vấn đề thực sự ngay lúc này, hay tôi chỉ đang chuẩn bị cho một sự phức tạp mơ hồ hoặc tưởng tượng?"

2. Dừng Lại Để Tăng Tốc

Hầu hết chúng ta nghỉ ngơi một cách phản ứng — khi đã thấy mệt mỏi, mất tập trung hoặc mất cân bằng. Vladimir sử dụng "những khoảng dừng đơn giản" một cách phòng ngừa, như một vận động viên nghỉ giữa các hiệp mà không đợi đến lúc kiệt sức.

Một "khoảng dừng đơn giản" là kỹ thuật thiết lập lại tinh thần 5 phút giữa các cuộc họp hoặc khối làm việc, giúp ngăn sự mệt mỏi nhận thức tích tụ. Nghiên cứu của Microsoft chỉ ra rằng những giờ nghỉ thư giãn 5 phút mang tính phòng ngừa giữa các cuộc họp làm giảm căng thẳng tích lũy lên đến 37%.