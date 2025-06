Khủng hoảng tồi tệ nhất trong 21 năm của điện ảnh Hàn Quốc

Tính đến hiện tại, bộ phim nội địa ăn khách nhất là Yadang: The Snitch với 3,37 triệu lượt xem. Con số này chỉ đủ xếp thứ bảy nếu so với bảng xếp hạng cùng kỳ năm 2024. Phim nước ngoài có thành tích cao nhất là Mission: Impossible - The final reckoning với 3,3 triệu lượt.

Trong khi đó, phim dẫn đầu nửa đầu 2023 là Exhuma đã vượt 11,91 triệu lượt khán giả. Các phim ăn khách khác như The roundup: No way out, Inside out 2, Veteran 2 hay The pilot cũng đều đạt thành tích vượt xa các tựa phim của năm 2025.

Nếu đà sụt giảm này kéo dài sang nửa cuối năm, ngành điện ảnh Hàn có thể không đạt nổi mốc 100 triệu khán giả/năm.

Từ khi lần đầu vượt mốc 100 triệu khán giả năm 2005 với 123,3 triệu, Hàn Quốc đã duy trì con số ấn tượng này liên tục, trừ hai năm COVID. Năm đỉnh cao 2019, tổng số khán giả còn lên tới 226,67 triệu.