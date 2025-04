Khung giờ đẹp thắp hương chiều nay và ngày mai Rằm tháng 3 âm lịch Giáp Thìn 2025 để khẩn cầu đắc linh ứng

Nếu mọi người muốn cúng Rằm sớm vào ngày 14/3/2025 âm lịch, tức thứ 6 ngày 11/4/2025 dương lịch thì có thể chọn khung giờ đẹp là giờ Thân (15 – 17 giờ).

Ảnh minh họa

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cũng cho biết, việc bày mâm cúng Rằm tùy theo điều kiện của mỗi gia đình, đơn giản chỉ cần hoa tươi, trái cây, bánh kẹo, hương đèn. Hoa chọn cúng nên chọn những hoa cúc vàng, huệ trắng, cúc vạn thọ… thể hiện sự tôn kính và lòng thành đối với bề trên.

Mọi người cũng nên chú ý tới hướng xuất hành và giờ xuất hành đẹp trong ngày này để thực hiện các công việc được suôn sẻ, gia tăng tài lộc. Theo đó, hướng xuất hành tốt mang đến may mắn và mang lại tài lộc trong ngày Rằm tháng 3 âm lịch là hướng Tây Nam. Để gia tăng may mắn nên chú ý khung giờ xuất hành đẹp là: 11h-13h 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h 15h-17h (Đại An); 5h-7h 17h-19h (Tốc hỷ).

Những điều cần làm trong ngày Rằm tháng 3 âm lịch Giáp Thìn để tâm tịnh, tài lộc hanh thông