Khung giờ đẹp cúng mùng 1 tháng 3 âm lịch ngày mai cần chú ý điều đặc biệt này để cầu tài cầu lộc linh ứng

Ngoài ra, để khởi đầu một tháng được thuận lợi, mang lại nhiều may mắn, mọi người nên chú ý thêm đến hướng xuất hành và giờ xuất hành đẹp trong ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch.

Vào mùng 1 từ tục lệ xưa, các gia đình Việt vẫn chuẩn bị lễ vật để làm lễ cúng Gia Thần, Gia Tiên để cầu xin cho mọi người trong gia đình được khỏe mạnh, bình an, may mắn, thành đạt trong cả tháng. Bởi vậy, mọi người vẫn chọn khung giờ đẹp để lên hương.

Giờ Tiểu Cát (3h-5h; 15h-17h) mang về lợi lộc, những điều cát lành, nhất là với những người làm ăn buôn bán; Giờ Đại an (7h-9h 19h-21h) mang lại nhiều may mắn, nhất là với người phải di chuyển xa; Giờ Tốc hỷ (9h-11h 21h-23h) cũng là giờ tốt. Đi việc gặp gỡ các lãnh đạo hay đối tác thì gặp nhiều may mắn, mọi việc êm xuôi, không cần lo lắng.

Văn khấn cộng đồng gia tiên tại gia mùng 1 tháng 3 âm lịch

(Nam mô a di Đà Phật!) 3 lần 3 lạy

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

- Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Con Kính lạy Ngài hành khiển Ất Tỵ niên ngài Đại Vương Ngô Vương Hành Khiển, Thiên Hải chi Thần, Hứa Tào Phán quan.

- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần.

- Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.

- Các cụ Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ