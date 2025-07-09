Khung cảnh tan hoang sau vụ cháy xưởng sản xuất ô gần cầu Đuống, Hà Nội

Sau vụ cháy kéo dài hơn 3 tiếng (từ 18h16 đến hơn 21h ngày 6/9), nhà xưởng sản xuất ô (dù) tại ngõ 638 Ngô Gia Tự thuộc tổ 10 cụm Đức Giang (phường Việt Hưng, Hà Nội) bị thiêu rụi khoảng 700m2.

Theo Công an TP Hà Nội, sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện của Đội Cảnh sát Chữa cháy và CNCH khu vực số 1, 18, 19 đến hiện trường. Hơn 50 cảnh sát phối hợp cùng các lực lượng khác nỗ lực khoanh vùng đám cháy, dập lửa... đã bảo vệ thành công hơn 300m2 nhà xưởng.

Cơ quan chức năng xác định, khu vực xảy ra cháy là xưởng sản xuất ô của Công ty CP Olasen Việt Nam có tổng diện tích khoảng 1.000m2, được xây dựng kết cấu khung thép, tường gạch, mái tôn, cao 1 tầng.