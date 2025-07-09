Khung cảnh tan hoang sau vụ cháy xưởng sản xuất ô gần cầu Đuống, Hà Nội

Đình Hiếu| 07/09/2025 18:32

Sau vụ cháy xưởng sản xuất ô tại phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) toàn bộ diện tích khoảng 700m2 chỉ còn đống đổ nát, mái và tường bị sập đổ hoàn toàn.

W-z6985506537987_baadc3d9a901e68e1022bab50c73cb2e.jpg

Sau vụ cháy kéo dài hơn 3 tiếng (từ 18h16 đến hơn 21h ngày 6/9), nhà xưởng sản xuất ô (dù) tại ngõ 638 Ngô Gia Tự thuộc tổ 10 cụm Đức Giang (phường Việt Hưng, Hà Nội) bị thiêu rụi khoảng 700m2.

W-z6985506598773_de249a473541065ce38ba6be0564f990.jpg

Theo Công an TP Hà Nội, sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện của Đội Cảnh sát Chữa cháy và CNCH khu vực số 1, 18, 19 đến hiện trường. Hơn 50 cảnh sát phối hợp cùng các lực lượng khác nỗ lực khoanh vùng đám cháy, dập lửa... đã bảo vệ thành công hơn 300m2 nhà xưởng.

W-z6985506589909_78047f141380cf41c04b66afb1cf0f2e.jpg

Cơ quan chức năng xác định, khu vực xảy ra cháy là xưởng sản xuất ô của Công ty CP Olasen Việt Nam có tổng diện tích khoảng 1.000m2, được xây dựng kết cấu khung thép, tường gạch, mái tôn, cao 1 tầng.

W-z6985506581615_06480ef2ce6e66c0ded75a8fa3491a20.jpg

Cũng theo Công an Hà Nội, khu vực nhà xưởng đã bị cơ quan công an đình chỉ hoạt động và xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không chấp hành quyết định của cơ quan chức năng.

W-z6985506539924_0a1ec74fbd527a06bde95a5cbe77fb00.jpg

Thời điểm xảy ra cháy, các lực lượng đã huy động xe nâng, máy xúc phá tôn, tường… bơm phun nước dập lửa, ngăn không cho lửa lan rộng và ảnh hưởng tới nhà dân khu vực giáp ranh.

W-z6985506599401_f8e328d656a02bd3a3b31e0ab0fd84a5.jpg
W-z6985506592065_d84b74a13f8f934a489ad94cce2da1c1.jpg

Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được Công an Hà Nội thống kê, điều tra làm rõ.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/khung-canh-tan-hoang-sau-vu-chay-xuong-san-xuat-o-gan-cau-duong-ha-noi-2440064.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/khung-canh-tan-hoang-sau-vu-chay-xuong-san-xuat-o-gan-cau-duong-ha-noi-2440064.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Khung cảnh tan hoang sau vụ cháy xưởng sản xuất ô gần cầu Đuống, Hà Nội
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO