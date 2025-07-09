Khui số tài sản 'đếm mỏi miệng chả hết' của Độ Mixi trước khi bị lộ ảnh hút chất cấm ở quán bar

07/09/2025 12:11

Hiện các thông tin liên quan đến Độ Mixi nhận nhiều chú ý trên mạng xã hội.

Gần 2 ngày trở lại đây, hình ảnh Độ Mixi hút shisha khi anh cùng cầu thủ nổi tiếng Gerard Pique người Tây Ban Nha và một số người bạn đi chơi tại một quán bar ở Hà Nội đã nhận chú ý lớn.

Ngay khi hình ảnh lan truyền, netizen để lại bình luận trái chiều. Bởi Độ Mixi là một gương mặt nổi tiếng, sở hữu nhiều tài khoản mạng xã hội có cả triệu theo dõi, hơn nữa phần lớn người yêu mến anh đều là các bạn trẻ nên hình ảnh trên được đánh giá là không chuẩn mực.

Thu nhập cực khủng của Độ Mixi trước khi bị lộ hình ảnh hút chất cấm ở quán bar
Hình ảnh gây tranh luận mới đây của Độ Mixi.
Thu nhập cực khủng của Độ Mixi trước khi bị lộ hình ảnh hút chất cấm ở quán bar
Độ Mixi lên tiếng xin lỗi ngay khi ồn ào xảy ra.

Hiện loạt thông tin liên quan đến nam streamer cũng nhận nhiều chú ý. Điển hình trong số đó nhiều người tò mò về khối tài sản anh đang sở hữu sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực streamer và gặt hái được không ít thành công.

Thu nhập cực khủng của Độ Mixi trước khi bị lộ hình ảnh hút chất cấm ở quán bar
Nam streamer là gương mặt nổi đình đám trong giới trẻ Việt.

Theo tìm hiểu, với sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng streamer, nguồn thu nhập của Độ Mixi khá đa dạng, từ làm YouTube, tiền khán giả donate đến công việc kinh doanh. 

Hiện anh đang sống cùng gia đình trong ngôi nhà 7 tầng khang trang thiết kế với phong cách hiện đại, không gian thoáng đãng, có cả thang máy để việc di chuyển được dễ dàng.

Khui số tài sản đếm mỏi miệng chả hết của Độ Mixi trước khi bị lộ ảnh hút chất cấm ở quán bar
Khui số tài sản đếm mỏi miệng chả hết của Độ Mixi trước khi bị lộ ảnh hút chất cấm ở quán bar
Một số hình ảnh về căn hộ của Độ Mixi được anh khoe trước đó.

Bên cạnh đó, việc sở hữu kênh Youtube với hơn 8 triệu người đăng ký, theo trang thống kê Social Blade, mỗi tháng anh có thể thu về 11.000 – 174.000 USD (289 triệu – 4,5 tỷ đồng). Dù chỉ là con số "tham khảo" nhưng qua đây có thể thấy ông bố 3 con giàu đến mức độ nào rồi. 

Ngoài ra anh còn thành lập công ty riêng mang tên TNHH Quảng cáo Truyền thông Mixi Gaming với vốn điều lệ 500 triệu đồng với loạt ngành nghề đa dạng như quảng cáo, sản xuất phim, kinh doanh bất động sản,...

Song song với đó, anh cũng từng khiến không ít người choáng ngợp khi được fans donate số tiền cực khủng qua các buổi livestream. Bởi vậy, một "mẩu" của hội tứ hoàng streamer rất chăm chỉ làm từ thiện.

Theo thuongtruong.com.vn
https://thuongtruong.com.vn/news/khui-so-tai-san-dem-moi-mieng-cha-het-cua-do-mixi-truoc-khi-bi-lo-anh-hut-chat-cam-o-quan-bar-149264.html
Copy Link
https://thuongtruong.com.vn/news/khui-so-tai-san-dem-moi-mieng-cha-het-cua-do-mixi-truoc-khi-bi-lo-anh-hut-chat-cam-o-quan-bar-149264.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Showbiz
            Khui số tài sản 'đếm mỏi miệng chả hết' của Độ Mixi trước khi bị lộ ảnh hút chất cấm ở quán bar
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO