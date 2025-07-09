Khui số tài sản 'đếm mỏi miệng chả hết' của Độ Mixi trước khi bị lộ ảnh hút chất cấm ở quán bar

Gần 2 ngày trở lại đây, hình ảnh Độ Mixi hút shisha khi anh cùng cầu thủ nổi tiếng Gerard Pique người Tây Ban Nha và một số người bạn đi chơi tại một quán bar ở Hà Nội đã nhận chú ý lớn.
Ngay khi hình ảnh lan truyền, netizen để lại bình luận trái chiều. Bởi Độ Mixi là một gương mặt nổi tiếng, sở hữu nhiều tài khoản mạng xã hội có cả triệu theo dõi, hơn nữa phần lớn người yêu mến anh đều là các bạn trẻ nên hình ảnh trên được đánh giá là không chuẩn mực.
Hiện loạt thông tin liên quan đến nam streamer cũng nhận nhiều chú ý. Điển hình trong số đó nhiều người tò mò về khối tài sản anh đang sở hữu sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực streamer và gặt hái được không ít thành công.
Theo tìm hiểu, với sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng streamer, nguồn thu nhập của Độ Mixi khá đa dạng, từ làm YouTube, tiền khán giả donate đến công việc kinh doanh.
Hiện anh đang sống cùng gia đình trong ngôi nhà 7 tầng khang trang thiết kế với phong cách hiện đại, không gian thoáng đãng, có cả thang máy để việc di chuyển được dễ dàng.
Bên cạnh đó, việc sở hữu kênh Youtube với hơn 8 triệu người đăng ký, theo trang thống kê Social Blade, mỗi tháng anh có thể thu về 11.000 – 174.000 USD (289 triệu – 4,5 tỷ đồng). Dù chỉ là con số "tham khảo" nhưng qua đây có thể thấy ông bố 3 con giàu đến mức độ nào rồi.
Ngoài ra anh còn thành lập công ty riêng mang tên TNHH Quảng cáo Truyền thông Mixi Gaming với vốn điều lệ 500 triệu đồng với loạt ngành nghề đa dạng như quảng cáo, sản xuất phim, kinh doanh bất động sản,...
Song song với đó, anh cũng từng khiến không ít người choáng ngợp khi được fans donate số tiền cực khủng qua các buổi livestream. Bởi vậy, một "mẩu" của hội tứ hoàng streamer rất chăm chỉ làm từ thiện.