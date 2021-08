Khuấy đảo cả Kpop nhưng Aespa lại không có nổi một chiếc cup

Tại Hàn Quốc, sức hút của Next Level hot tới nỗi vào hồi tháng 6 mới đây, ca khúc này đã bị đưa vào danh sách cấm phát khi ôn thi tuyển sinh đại học, bởi lý do nó dễ gây nghiện, khiến học sinh phân tâm trong việc học.

Next Level - Aespa

Theo Baodatviet