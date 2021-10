'Khu vườn ngủ say' của Cung Tuấn và Kiều Hân được ấn định lên sóng vào cuối năm nay

Trong buổi chiêu thương vừa diễn ra mới đây của Mango TV, thông tin về ngày lên sóng của bộ phim ngôn tình, hiện đại Khu vườn ngủ say dưới sự tham gia diễn chính của bộ đôi Cung Tuấn và Kiều Hân đã được tiết lộ. Phim do công ty Hoa Sách và MangoTV đồng sản xuất, khai máy từ giữa tháng 4 năm nay tại Hạ Môn. Thông tin trên cũng cho biết, Khu vườn ngủ say bao gồm 25 tập, mỗi tập 25 phút, được ấn định lên sóng vào quý 4 năm nay trên đài truyền hình Hồ Nam và Mango.

Khu vườn ngủ say (Vườn hoa ngủ say) là câu chuyện kể về tình yêu nhà tư vấn tâm lý Lâm Thâm (do Cung Tuấn thủ vai) và chuyên gia tình cảm Tiêu Tiêu (do Kiều Hân thủ vai). Trong quá trình làm việc chung, cả hai đã nảy sinh tình cảm và cùng nhau giải quyết những vấn đề tâm lý trong cuộc sống con người.