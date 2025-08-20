Khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội vỡ trận, một khán giả ngất xỉu
Gia Linh - Duy Phạm|20/08/2025 14:12
Vé miễn phí xem concert "Việt Nam trong tôi" bắt đầu được phát từ 9h ngày 20/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Vé được phát trong 3 ngày nhưng ngay trong ngày đầu tiên, lượng người đến nhận vé quá đông, khiến khu vực quanh Nhà hát Lớn trở nên quá tải, vỡ trận.
Những bạn trẻ đầu tiên được nhận vé miễn phí xem concert Việt Nam trong tôi.
Nhiều người tỏ ra thích thú khi săn vé thành công. Đây là kết quả của nhiều người khi thức khuya, dậy sớm, không ngại nóng bức, xếp hàng xuyên đêm trước cửa Nhà hát Lớn Hà Nội.
Mỗi lượt sẽ có 6 người được vào nhận vé. Ban tổ chức thông báo công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cần mang theo căn cước công dân bản gốc để nhận vé. Mỗi người được nhận tối đa 2 vé. Ảnh: Việt Hùng.
Các bạn Đoàn Hồng Ánh, Nguyễn Thị Kim Chi, Nguyễn Ánh Diệu (Đông Anh, Hà Nội) bất ngờ khi đến Nhà hát Lớn Hà Nội nhận vé miễn phí. Theo đó, cả ba có mặt lúc 7h30 và không thể tìm nổi chỗ gửi xe. Giá gửi xe khu vực xung quanh Nhà hát Lớn Hà Nội tăng lên gấp đôi, thậm chí chạm mốc 50.000 đồng/xe. "Hôm nay là ngày đầu tiên cũng là ngày cuối cùng em xếp hàng nhận vé. Lần đầu em nhận vé nhưng cũng nhận thấy khu vực này không chia hàng, lối đi rõ ràng. Việc này khiến mọi người không biết xếp từ đâu để nhận vé. Concert được tổ chức trong dịp đại lễ nên bọn em mong muốn được đi xem, tuy nhiên, khi được trải nghiệm bọn em thấy quá khinh khủng", ba bạn cho biết.