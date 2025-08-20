Khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội vỡ trận, một khán giả ngất xỉu

Vé miễn phí xem concert "Việt Nam trong tôi" bắt đầu được phát từ 9h ngày 20/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Vé được phát trong 3 ngày nhưng ngay trong ngày đầu tiên, lượng người đến nhận vé quá đông, khiến khu vực quanh Nhà hát Lớn trở nên quá tải, vỡ trận.

Vé miễn phí xem concert Việt Nam trong tôi bắt đầu được phát từ 9h ngày 20/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Để nhận vé miễn phí xem concert này, hàng nghìn người đã xếp hàng tại cửa nhà hát từ 3h sáng. Vé được phát trong 3 ngày nhưng ngay trong ngày đầu tiên, lượng người đến nhận vé quá đông, khiến khu vực quanh Nhà hát Lớn trở nên quá tải, vỡ trận. Những bạn trẻ đầu tiên được nhận vé miễn phí xem concert Việt Nam trong tôi. Nhiều người tỏ ra thích thú khi săn vé thành công. Đây là kết quả của nhiều người khi thức khuya, dậy sớm, không ngại nóng bức, xếp hàng xuyên đêm trước cửa Nhà hát Lớn Hà Nội. Mỗi lượt sẽ có 6 người được vào nhận vé. Ban tổ chức thông báo công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cần mang theo căn cước công dân bản gốc để nhận vé. Mỗi người được nhận tối đa 2 vé. Ảnh: Việt Hùng. Dù cầm vé trên tay nhưng không phải ai cũng vui mừng bởi hành trình săn vé lần này không đơn giản. Ngoài việc thức khuya, dậy sớm, nhiều người gặp khó khi vào Nhà hát Lớn nhận vé bởi sự chuẩn bị chưa kỹ càng của Ban tổ chức. Có lẽ với lần đầu tổ chức hoạt động phát vé miễn phí, Ban tổ chức chưa thể mường tượng ra được quy mô, số lượng người đổ về nhận vé. Các bạn Đoàn Hồng Ánh, Nguyễn Thị Kim Chi, Nguyễn Ánh Diệu (Đông Anh, Hà Nội) bất ngờ khi đến Nhà hát Lớn Hà Nội nhận vé miễn phí. Theo đó, cả ba có mặt lúc 7h30 và không thể tìm nổi chỗ gửi xe. Giá gửi xe khu vực xung quanh Nhà hát Lớn Hà Nội tăng lên gấp đôi, thậm chí chạm mốc 50.000 đồng/xe. "Hôm nay là ngày đầu tiên cũng là ngày cuối cùng em xếp hàng nhận vé. Lần đầu em nhận vé nhưng cũng nhận thấy khu vực này không chia hàng, lối đi rõ ràng. Việc này khiến mọi người không biết xếp từ đâu để nhận vé. Concert được tổ chức trong dịp đại lễ nên bọn em mong muốn được đi xem, tuy nhiên, khi được trải nghiệm bọn em thấy quá khinh khủng", ba bạn cho biết. Hàng nghìn người bất chấp nắng hè gay gắt để đứng đợi từ nửa đêm đến sáng. Tình trạng chen lấn, xô đẩy cũng xảy ra khi nhân lực được điều động không đủ so với nhu cầu thực tế. Theo một số khán giả đứng đợi, họ chứng kiến không ít người bị ngất xỉu do việc chen lấn, xô đẩy. Khoảng 9-9h30 sáng, Ban tổ chức thông báo ngừng phát vé để đảm bảo an ninh, trật tự, đồng thời có phương án tổ chức chu đáo nhất. Chị Nguyễn Thị Kim Dung (Đống Đa, Hà Nội) ngất xỉu trong quá trình săn vé concert miễn phí. Chị có mặt tại Nhà hát Lớn Hà Nội từ 5h sáng nhưng lượng người xếp hàng lúc này đã rất đông. "Tôi và rất nhiều bạn đứng đợi ở cổng chính của Nhà hát Lớn Hà Nội nhưng Ban tổ chức lại mở cổng bên hông để phát vé. Điều này khiến nhiều người bất ngờ, 'không kịp trở tay'. Tôi bị xô đẩy, thiếu không khí nên ngất đi, phải nhờ các bạn nhân viên đưa vào bên trong Nhà hát Lớn Hà Nội", chị Kim Dung nói. Do số lượng khán giả đổ về Nhà hát Lớn Hà Nội trong sáng 20/8 quá đông, nhằm đảm bảo an ninh, trật tự và có phương án tổ chức chu đáo nhất, Ban tổ chức quyết định tạm dừng phát vé trong ngày 20/8. Chúng tôi rất mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ và lượng thứ từ quý khán giả. Ban tổ chức sẽ sớm công bố phương án điều chỉnh kế hoạch phát vé để mọi người thuận tiện theo dõi và tham dự", Ban tổ chức thông báo.