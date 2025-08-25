Khu nuôi cá lồng của ngư dân Thanh Hóa chìm trong mưa bão số 5

Khoảng 12 giờ trưa nay 25-8, tại khu vực biển Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa mưa trắng trời, gió giật mạnh. Công tác di dời người dân tới khu vực an toàn đã được chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc.

Mưa trắng trời kèm theo gió giật mạnh tại khu vực cầu cảng Nghi Sơn (phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) vào trưa nay 25-8, khi bão số 5 đang sắp sửa đổ bộ vào đất liền

Theo ghi nhận của phóng viện Báo Người Lao Động, dọc bờ biển phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nơi có rất nhiều lồng bè nuôi trồng hải sản của người dân sóng biển rất mạnh. Mỗi lần sóng xô bờ, các lồng cá của người dân chao đảo theo từng đợt sóng lớn.

Hầu hết những hộ nuôi trồng đã di chuyển vào bờ an toàn, phó mặc lồng cá cho mưa bão.