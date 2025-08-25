Khu nuôi cá lồng của ngư dân Thanh Hóa chìm trong mưa bão số 5

25/08/2025 15:38

Mưa trắng trời, kèm theo gió mạnh khi bão số 5 (Kajiki) chuẩn bị đổ bộ khiến khu nuôi cá lồng của ngư dân Thanh Hóa chìm trong mưa bão

Khoảng 12 giờ trưa nay 25-8, tại khu vực biển Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa mưa trắng trời, gió giật mạnh. Công tác di dời người dân tới khu vực an toàn đã được chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc.

Khu nuôi cá lồng của ngư dân Thanh Hóa chìm trong mưa bão số 5 - Ảnh 1.
Mưa trắng trời kèm theo gió giật mạnh tại khu vực cầu cảng Nghi Sơn (phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) vào trưa nay 25-8, khi bão số 5 đang sắp sửa đổ bộ vào đất liền

Theo ghi nhận của phóng viện Báo Người Lao Động, dọc bờ biển phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nơi có rất nhiều lồng bè nuôi trồng hải sản của người dân sóng biển rất mạnh. Mỗi lần sóng xô bờ, các lồng cá của người dân chao đảo theo từng đợt sóng lớn.

Hầu hết những hộ nuôi trồng đã di chuyển vào bờ an toàn, phó mặc lồng cá cho mưa bão.

Mưa bão số 5 gây thiệt hại cho ngư dân

Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi lúc 11 giờ ngày 25-8, khoảng 16 giờ chiều nay, tâm bão số 5 ở trên vùng biển các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Cường độ cấp 12-13, giật cấp 15.

Khu nuôi cá lồng của ngư dân Thanh Hóa chìm trong mưa bão số 5 - Ảnh 2.
Sóng biển xô bờ tại khu du lịch sinh thái đảo Nghi Sơn
Khu nuôi cá lồng của ngư dân Thanh Hóa chìm trong mưa bão số 5 - Ảnh 3.
Khu nuôi cá lồng của ngư dân Thanh Hóa chìm trong mưa bão số 5 - Ảnh 4.
Khu nuôi cá lồng của ngư dân Thanh Hóa chìm trong mưa bão số 5 - Ảnh 5.

Người dân và một số điểm du lịch tiếp tục gia cố nhà cửa khi gió bão ngày một mạnh lên

Khu nuôi cá lồng của ngư dân Thanh Hóa chìm trong mưa bão số 5 - Ảnh 6.
Tại khu vịnh xã đảo Nghi Sơn, hàng trăm lồng nuôi cá của người dân đứng trước nguy cơ bị sóng biển đánh chìm, hư hỏng
Khu nuôi cá lồng của ngư dân Thanh Hóa chìm trong mưa bão số 5 - Ảnh 7.
Đây là khu nuôi cá lồng có giá trị cao của người dân tỉnh Thanh Hóa như cá hồng, cá cá mú...
Khu nuôi cá lồng của ngư dân Thanh Hóa chìm trong mưa bão số 5 - Ảnh 8.
Khu nuôi cá lồng của ngư dân Thanh Hóa chìm trong mưa bão số 5 - Ảnh 9.
Khu nuôi cá lồng của ngư dân Thanh Hóa chìm trong mưa bão số 5 - Ảnh 10.

Mưa trắng trời, các lồng cá của người dân chìm trong mênh mông biển nước

Khu nuôi cá lồng của ngư dân Thanh Hóa chìm trong mưa bão số 5 - Ảnh 11.
Tàu thuyền tại khu neo đậu ở Nghi Sơn
Khu nuôi cá lồng của ngư dân Thanh Hóa chìm trong mưa bão số 5 - Ảnh 12.
Một ngư dân di chuyển vào bờ bằng thuyền thúng
Khu nuôi cá lồng của ngư dân Thanh Hóa chìm trong mưa bão số 5 - Ảnh 13.
Sóng biển xô mạnh vào bãi biển trên đảo Nghi Sơn

Video lồng cá của ngư dân Thanh Hóa chìm trong mưa bão số 5.

Theo nld.com.vn
