Khu nhà giàu Hà Nội mênh mông nước, đường lên cầu Nhật Tân vẫn như sông

Chiều 1/10, tại tuyến đường trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây - nơi được mệnh danh là “khu nhà giàu” với giá căn hộ lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi mét vuông, vẫn diễn ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng.

Hiện chỉ những người can đảm mới dám tăng ga phóng qua đoạn đường ngập sâu này. Phần lớn người dân lựa chọn đi vòng tìm đường khác hoặc dừng chờ ở đầu đoạn ngập, không dám mạo hiểm đi qua.

Khu đô thị Tây Hồ Tây được quảng cáo là vị trí đắc địa nhờ tọa lạc tại khu vực có địa thế "hội tụ vượng khí" và có kết nối giao thông thuận tiện với các khu vực quan trọng của thành phố; được quy hoạch đồng bộ và có nhiều tiện ích, dịch vụ cao cấp.