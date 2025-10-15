Khu Đông TPHCM hơn 1 tỷ đồng/m2 nhà liền thổ

Ông Võ Hồng Thắng - Phó tổng Giám đốc phụ trách mảng DKRA Consulting kiêm Giám đốc Đầu tư DKRA Group cho biết, mặt bằng giá sơ cấp ghi nhận mức tăng trung bình khoảng 5% so với quý trước. Giá bán thứ cấp duy trì xu hướng tăng ổn định với mức tăng phổ biến từ 4 - 9% so với quý II/2025, biên độ giá đạt mức tăng tích cực ở nhóm các dự án có pháp lý hoàn thiện, giao thương và kết nối vùng thuận lợi.

Theo dữ liệu của DKRA Consulting, nguồn cung sơ cấp phân khúc nhà phố, biệt thự của TPHCM và vùng phụ cận trong quý III/2025 đạt hơn 7.100 căn, tăng 27% so với cùng kỳ. Nguồn cung chủ yếu tập trung ở TPHCM, chiếm 81% tổng nguồn cung. Tỷ lệ tiêu thụ đạt hơn 1.200 căn, tương đương 17%. Tỷ lệ tiêu thụ nhà phố, biệt thự gấp 3 lần cùng kỳ năm trước.

Vẫn cao trong 2 năm tới

Còn theo số liệu từ CBRE Việt Nam, giá nhà liền thổ TPHCM trong quý III/2025 là hơn 300 triệu đồng/m2, tăng 18% trên thị trường thứ cấp so với quý trước. CBRE ghi nhận quý III chỉ có khoảng 220 căn được mở bán mới, đến từ một dự án ở Bình Chánh.

Báo cáo của CBRE cũng chỉ ra, tại Thủ Đức (cũ) và khu Nam Sài Gòn, giá nhà phố, biệt thự đã tăng trung bình 12%/năm trong giai đoạn 2018 - 2024. Tỷ lệ khách mua để ở thực chiếm hơn 60%, còn lại là nhà đầu tư cho thuê tích sản.

Bà Thanh Phạm, Giám đốc Thị trường CBRE Việt Nam cho biết, nguồn cung khan hiếm trong khi chi phí triển khai ngày càng leo thang khiến các dự án nhà phố nội thành tiếp tục duy trì mức giá cao, chỉ phù hợp với một bộ phận nhỏ người mua.

Tương tự, báo cáo quý III của Avison Young Việt Nam cho thấy, mặt bằng giá nhà liền thổ (biệt thự, nhà phố, shophouse) tại TPHCM hiện phổ biến ở mức từ 250 - 300 triệu đồng/m2, tiếp tục duy trì ở vùng cao.