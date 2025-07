Khu Đông Bắc TP.HCM: 'Toạ độ vàng' hút dòng tiền đầu tư sau sáp nhập

Vùng đất mới “hút” dòng tiền

Trong bối cảnh nguồn cung bất động sản tại các quận trung tâm TP.HCM ngày càng khan hiếm, giá đất bị đẩy lên cao, thì khu Đông Bắc đang trở thành tọa độ mới của các nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn. Song, dòng tiền chỉ tìm đến các dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực và có khả năng tạo ra nguồn thu ngay, nên phân khúc căn hộ vẫn được ưu tiên.

Đơn cử như tại dự án căn hộ Phú Đông Sky Garden do Phú Đông Group làm chủ đầu, tư cách đây gần 2 năm có giá bán 38 triệu đồng/m2, nhưng nay giá thứ cấp đã vượt mức 50 triệu đồng/m2. Tương tự, các dự án như Phú Đông Premier hay Him Lam Phú Đông sau nhiều năm đưa vào sử dụng, giá căn hộ đã tăng gần 100% so với lúc mở bán. Mới đây, dự án La Pura mặt tiền quốc lộ 13 vừa mở bán đợt đầu tiên cũng ghi nhận dự báo tăng giá 10% cho phân khu mở bán sau.