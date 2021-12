Khu đô thị sinh thái Văn Giang: Giải Vàng cho ý tưởng thiết kế xanh

Your browser does not support the audio element.

Khu đô thị sinh thái Văn Giang được trao giải Vàng - Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia (Ảnh: Xuân Cầu Holdings).

Với nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, Khu đô thị sinh thái Văn Giang đã vượt qua hàng trăm dự án tham dự giải thưởng để đạt giải Vàng cho ý tưởng và đồ án quy hoạch.

Giải thưởngQuy hoạch Đô thị quốc gia lần thứ II năm 2020 do Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam thành lập, bảo trợ của Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam