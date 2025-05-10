Khu dân cư 'ra ngõ nước ngập ngang người' ở Hà Nội, phường xin đắp đê

Nhiều ngày qua, hàng trăm hộ dân bên trong khu dân cư tại Miêu Nha (phường Xuân Phương, Hà Nội) phải sống trong cảnh ngập úng, mất điện, mất nước sinh hoạt, rác thải ùn ứ gây ô nhiễm, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và đời sống thường nhật.

Mưa lớn, nước từ bên ngoài tràn vào khiến khu dân cư bắt đầu ngập lụt từ chiều 29/9, nhiều điểm nước sâu hơn 1m, khiến hàng trăm hộ gia đình phải di dời tài sản, thậm chí rời khỏi nhà.

Bà Trần Thị Luyến, một người dân cho biết: “Gia đình tôi đã phải đi ở nhờ, vì nước ngập quá sâu, mất điện, thiếu nước sạch, không thể cầm cự được nữa”.