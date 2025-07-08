Khu chung cư bị người giao hàng ‘cạch mặt’ vì quy định phiền phức

Nhiều shipper đồ ăn phản ánh, muốn vào khu này phải đi xe trung chuyển, từng người lần lượt xuống xe để giao hàng. Những người còn lại phải chờ trên xe. Việc giao hàng ở đây phải tốn thêm hơn 10 phút so với những khu khác.

Một số shipper đồ ăn tuyên bố sẽ không bao giờ nhận đơn giao ở khu này nữa. Thậm chí, có người chấp nhận trả thêm 5 NDT (khoảng 18 nghìn đồng) để nhờ người khác nhận đơn nhưng vẫn không ai làm.

Điều khiến các shipper bức xúc hơn, là khu này cho phép nhân viên chuyển phát nhanh tự do ra vào nhưng lại hạn chế nghiêm ngặt với shipper đồ ăn, thông tin từ Sohu.