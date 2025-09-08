Không trụ nổi giá thuê 50 triệu/tháng, chủ quán 'tháo chạy’ khỏi phố ẩm thực Linh Đàm

Tại khu vực Linh Đàm (Hà Nội), một quán ăn nằm ngay mặt đường, giữa khu dân cư đông đúc, đã đóng cửa sau gần 5 năm hoạt động. Mặt bằng hiện bỏ trống và treo biển cho thuê.

Theo người dân xung quanh, mức giá thuê tại đây vào khoảng 50 triệu đồng/tháng. Khi doanh thu không đủ bù chi phí, chủ quán đã không gia hạn hợp đồng thuê và "tháo chạy".

Cách đó không xa, một quán phở có hai mặt tiền rộng dưới chân tòa chung cư cũng rơi vào cảnh tương tự. Dù nằm tại vị trí đẹp, quán vẫn không thể trụ lại trong bối cảnh chi phí thuê, nhân sự và điện nước ngày càng leo thang, trong khi lượng khách sụt giảm đáng kể.

Địa điểm này trước đó từng là nơi bán bún riêu, nay cũng đã dừng hoạt động. Người dân quanh khu vực không khỏi tiếc nuối khi chứng kiến nhiều quán ăn liên tục rút lui khỏi khu vực vốn được coi là “đất vàng”.