Chính phủ ban hành Nghị định 237/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 105/2012 về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Nghị định 237/2025 đã sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định 105/2012 theo hướng bổ sung nguyên tắc thay đổi nghi thức lễ tang. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc hoặc nghỉ hưu khi từ trần được tổ chức lễ tang theo một trong các nghi thức.

Quy định mới của Chính phủ nêu rõ việc không tổ chức quốc tang với cán bộ cấp cao bị kỷ luật, thôi chức vụ. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, Lễ Quốc tang, Lễ tang cấp Nhà nước, Lễ tang cấp cao, Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức. “Việc thay đổi nghi thức lễ tang ngoài các trường hợp quy định tại Nghị định này thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền” – theo Nghị định 237.