Không tìm được việc ổn định, tiến sĩ phụ vợ bán hàng ăn rong kiếm tiền khủng

Theo trang Jimu News (Trung Quốc), anh Đinh, 37 tuổi, quê tỉnh Giang Tô (miền đông Trung Quốc), sau khi bảo vệ xong luận án tiến sĩ trong nước đã sang Bỉ làm nghiên cứu sau tiến sĩ về quản lý đất và sản xuất cây trồng. Anh đã công bố khoảng 30 bài báo khoa học.

Tiến sĩ Đinh quen vợ là chị Vương từ thời đại học. Cả hai kết hôn và định cư tại Bỉ từ năm 2015, nơi họ chào đón con đầu lòng. Tuy nhiên, ngoài công việc nghiên cứu, anh Đinh khó tìm được việc làm ổn định nên quyết định cùng vợ khởi nghiệp.