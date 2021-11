Không tiêm vaccine vì sợ mất 2 con, bà mẹ mắc Covid-19 nguy kịch

7 ngày sau khi được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, sức khỏe của sản phụ N.T.L. (27 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) bỗng chuyển biến xấu. Song thai 32 tuần tuổi trong bụng bệnh nhân yếu dần.



Chiều 16/11, bác sĩ Hồ Viết Thắng, Trưởng khu K1 (khu điều trị Covid-19) của Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) cho biết, bệnh nhân L. là trường hợp hiếm muộn, mang song thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm.



Vì là "con quý", người mẹ không tiêm vaccine ngừa Covid-19 vì mang nỗi sợ ảnh hưởng đến 2 con trong bụng. Hậu quả là sau đó, thai phụ được xác định dương tính với SARS-CoV-2 từ ngày 1/11 và được đưa vào điều trị tại một điểm thu dung.



Đến ngày 8/11, bệnh nhân vẫn tiếp tục sốt ho, khó thở nên được chuyển đến Bệnh viện Hùng Vương. Tại đây, bệnh nhân được cho thở oxy qua chụp mũi, dùng thuốc kháng đông, kháng virus.



Ngày 9/11, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân chuyển biến xấu, khó thở tăng dần, SpO2 giảm. Thai phụ được chuyển sang thở oxy lưu lượng cao, ban đầu có cải thiện nhưng đến tối cùng ngày diễn tiến nặng, SpO2 liên tục giảm, thở gấp, phải chuyển sang thở máy.



Rạng sáng 10/11, sức khỏe của mẹ tốt lên thì hai thai nhi xuất hiện tình trạng nhịp tim giảm. Thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán hai bé bị suy tuần hoàn nhau thai, do mẹ bị Covid-19 nguy kịch.



Cuộc hội chẩn khẩn với lãnh đạo bệnh viện được tiến hành lúc rạng sáng, đi đến quyết định mổ sinh.



Chỉ trong vòng 10 phút, ekip điều trị tiến hành ca mổ ngay tại khu K1. Hai bé trai có cân nặng khoảng 1,6kg mỗi bé chào đời an toàn, được chuyển đến khoa Nhi để được chăm sóc.



May mắn là sau khi xét nghiệm, cả hai được xác định âm tính với SARS-CoV-2. Dù vậy, do sinh thiếu tháng, cả hai bé đều được chăm sóc đặc biệt.

Hai con của sản phụ L. đang được chăm sóc tích cực (Ảnh: BVCC). Bác sĩ Bùi Thị Thủy Tiên, Trưởng khoa Sơ sinh cho biết, vừa ra khỏi cơ thể mẹ, cả hai con của chị L. không thể tự thở nên được bóp bóng, đặt nội khí quản từ phòng mổ.



Sau đó, hai bé phải thở máy trong 48 tiếng, được điều trị suy hô hấp bệnh màng trong non tháng. Đến nay, sau một tuần nằm lồng kính chăm sóc và theo dõi, sức khỏe của hai bé đã cải thiện.



Sau phẫu thuật bắt con, chị L. phải tiếp tục thở máy trong 5 ngày. May mắn, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân dần cải thiện. Đến chiều 16/11, bà mẹ hai con đã được cai máy thở.



PGS.TS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cho biết, đây không phải là trường hợp duy nhất nguy kịch do nhiễm Covid-19 khi mang thai. Tình trạng trên rất đáng báo động và đau lòng, bởi nhiều bà mẹ vì mang thai quý, mang tâm lý sợ con ảnh hưởng nên chấp nhận không tiêm vaccine phòng bệnh.



"Như trường hợp trên, chỉ cần chậm xử trí là cả mẹ lẫn con đều có thể đối diện với khả năng xấu nhất" - bác sĩ Hồ Viết Thắng, người trực tiếp chứng kiến nhiều trường hợp thai phụ vật vã vì Covid-19 trăn trở.



Để tránh chuyện đáng tiếc xảy ra, các bác sĩ khuyến cáo thai phụ nên tiêm ngừa Covid-19 càng sớm càng tốt. Nếu không may phát hiện nhiễm Covid-19, thai phụ nên đến khám tại bệnh viện có chuyên khoa Sản để được xử trí kịp thời.