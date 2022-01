Không thể tin lời khai của ‘dì ghẻ’ và bố bé 8 tuổi tử vong

Vụ bé gái N.T.V.A. (8 tuổi) bị hành hạ đến chết khiến cộng đồng, dư luận phẫn nộ về hành vi táng tận lương tâm của những người sống cùng cháu bé.



Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung tội giết người đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang và khởi tố, bắt giam Nguyễn Kim Trung Thái (bố đẻ) vì che giấu tội phạm và hành hạ người khác.



Sở dĩ khởi tố được cặp đôi này bởi cơ quan điều tra đã phục hồi được các camera mô tả việc “dì ghẻ” tra tấn bé 8 tuổi như thế nào. Clip là bằng chứng không thể chối cãi về hành vi phạm tội phi nhân tính của Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái.



Rõ ràng là hành vi giết người. Cháu bé đã chết bởi những màn tra tấn như thời trung cổ, những lần tra tấn dã man hơn cả đòn thù mà Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã trút lên người bé gái 8 tuổi.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái

Thế nhưng, thông tin ban đầu lan truyền ra rằng, cháu bị chết do sặc thức ăn, do sặc nước... và bản thân một người là bố đẻ như Nguyễn Kim Trung Thái đã rất tự tin nói trong group phụ huynh lớp cháu N.T.V.A. là chờ kết quả giám định. Tự tin về chờ kết quả giám định cũng có thể hiểu Nguyễn Kim Trung Thái biết kết quả giám định sẽ có lợi cho mình; chứng tỏ cháu bé không phải chết vì đòn tra tấn, và như thế cặp đôi thoát tội.



Trong vụ án này, lời khai của Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái gần như không có giá trị và không đáng tin cậy, bởi họ đã thống nhất, bàn bạc với nhau (không loại trừ việc được định hướng lời khai để cho ra lời khai giống nhau để phủi bỏ trách nhiệm). Nếu được định hướng lời khai thì phải là người có chuyên môn về loại tội phạm hình sự, hỗ trợ ngay từ đầu xảy ra sự việc, khi cháu tử vong, đưa đến bệnh viện, làm việc bước đầu với công an...



Nếu không phải là người có chuyên môn, hiểu biết về tội phạm hình sự, Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang khó có thể chuẩn bị lời khai và mọi thứ hoàn hảo đến thế. Những lời khai như: đánh vài cái, nấu phở cho bé ăn, cho bé uống 3 hộp sữa, đỡ bé lên giường cho bé nghỉ, hỗ trợ cháu ói, hô hấp nhân tạo, hút thức ăn trong mũi miệng cháu... đến bản giám định pháp y, kết luận.



Cuối cùng nữa là, ngay khi Nguyễn Kim Trung Thái còn chưa bị bắt, chính họ đã mang thi thể cháu bé đi hoả táng ngay. Hỏa táng rất nhanh cũng để sau này nếu có bất thường gì cũng không còn xác khai quật, giám định lại tử thi. Thậm chí ngay cả khi như dư luận hoặc người có chuyên môn nghi ngờ thì cũng sẽ “tắc” về chứng cứ. Và như vậy, bé gái có thể chết oan ức còn cặp đôi này nhởn nhơ.



Cũng từ lời khai, có thể thấy trừ hành vi đánh vài cái, còn lại các hành động của những người này đều là yêu thương cứu giúp. Và nếu không có camera ghi lại, chắc chắn rằng rất khó để xử lý đúng tội với cặp đôi này, bởi, chúng đã chuẩn bị mọi thứ cho một sự "vô tình" và cái chết của bé là định mệnh!



Như vậy, với những toan tính cố tình che giấu ngay từ đầu, toàn bộ lời khai của cặp đôi này, thậm chí cả một số người thân khác là không đáng tin cậy.



Vì thế, để buộc tội được cặp đôi này, ngoài chứng cứ từ camera ra đã ghi lại thì còn lời khai những người liên quan: cô giáo, bạn học, bảo mẫu, người giúp việc... để tìm các bằng chứng và căn cứ khác chứng minh động cơ, mục đích giết người của chúng.



Nhiều người hỏi tôi, tại sao nó ác thế?, hay thù oán gì với cháu bé?, hay cháu bé có cãi khiến nó tức?, hay mẹ cháu bé làm gì khiến nó ngứa mắt... tất cả những câu hỏi này đều không thể trả lời. Bởi, bản thân cặp đôi gây ra cái chết của cháu khai không có lời nào là thật. Những gì mọi người thấy cặp đôi này xuất hiện trên mạng xã hội là một cuộc sống hoàn hảo và nhân văn khác, còn sống đời thực lại có những hành động táng tận lương tâm, độc ác.



Vì thế, để hiểu rõ về động cơ, mục đích của Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang, chỉ có thể dùng các thông tin từ người khác cung cấp. Còn lại, kể cả có lời khai, thì mọi lời khai của cặp đôi này cũng chẳng khác gì im lặng.



Nhưng dù có khai sai, gian dối, mưu mô hay được định hướng tới đâu (nếu có) thì sự thật chỉ có một. Sự thật là những bằng chứng vững chắc nhất để kết tội hai con người táng tận lương tâm này.