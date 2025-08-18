‘Không thể đo kết quả kinh doanh của EVN bằng lời hay lỗ’

Do ảnh hưởng của tình hình địa chính trị, chi phí mua điện tăng cao trong giai đoạn 2022-2023 khiến EVN gặp nhiều khó khăn, lỗ lũy kế khoảng 50.029 tỷ đồng. Đến hết năm 2024, lỗ lũy kế của công ty mẹ EVN vẫn còn khoảng 44.792 tỷ đồng, làm giảm vốn đầu tư Nhà nước và không bảo toàn vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Do đó, EVN vừa kiến nghị Bộ trưởng Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép tính toán khoản lỗ lũy kế này là một khoản chi phí được phép tính vào giá bán lẻ điện bình quân.

Điều này đồng nghĩa, người dùng điện sẽ trả cho khoản lỗ trên thông qua tiền điện.

Trao đổi với VietNamNet, TS Huỳnh Thanh Điền - Đại học Nguyễn Tất Thành, cho rằng, có 2 tình huống mà Nhà nước có thể can thiệp trong trường hợp lỗ này: Thứ nhất, Nhà nước bù lỗ cho EVN. Thứ hai, Nhà nước cho EVN tăng giá điện.