Không tăng số người tham gia và ngân sách Nhà nước

Theo Bộ Công an, dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở kiện toàn 2 lực lượng là bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách và các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng (không phải toàn bộ lực lượng dân phòng) thành một lực lượng thống nhất với tên gọi là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở. Các chức danh tổ trưởng, tổ phó tổ bảo vệ an ninh, trật tự thuộc lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở đồng thời là đội trưởng, đội phó dân phòng.

Việc kiện toàn, bố trí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở không tăng số người tham gia, không tăng chi ngân sách Nhà nước.