Không quân Nga yểm trợ quân đội Syria truy quét IS trên sa mạc tỉnh al-Suwayda

Theo Đài quan sát Nhân quyền Syria (SORH), có trụ sở ở London, ủng hộ thánh chiến đối lập, chiến dịch tấn công truy quét này sẽ đồng thời được thực hiện trên toàn bộ vùng sa mạc Syria, đến tận thị trấn al-Hamad, nằm trên tuyến biên giới Syria với Iraq và Jordan.

SORH cho biết, Không quân Nga, xuất kích từ căn cứ sân bay Hmeimim trực tiếp thực hiện nhiệm vụ yểm trợ đường không cho quân đội Syria trong quá trình diễn ra chiến dịch truy quét khủng bố.

4 năm trước, sa mạc al-Suwayda là địa bàn hoạt động của các tay súng IS. Ngày 25/7/2018, nhóm khủng bố tiến hành nhiều vụ đánh bom liều chết và tấn công bằng súng trường tự động ở trung tâm thành phố al-Suwayda và vùng nông thôn phía bắc của thủ phủ tỉnh. Loạt cuộc tấn công khủng bố này đã khiến 190 dân thường thiệt mạng. Quân đội Syria phải tiến hành một chiến dịch quy mô lớn, kéo dài hàng tháng tiêu diệt các tay súng IS trên sa mạc, đánh đuổi những kẻ sống sót về phía sa mạc tỉnh Homs.

Trong tháng 6, trên sa mạc al-Suwayda xuất hiện các tay súng IS, cho thấy mối đe dọa khủng bố khu vực bắt đầu gia tăng.

Các tay súng IS đang hoạt động trong khu vực an toàn dài 55 km do Mỹ kiểm soát xung quanh vị trí đồn trú ở thị trấn al-Tanf. Nhóm khủng bố từ vùng đông bắc Syria, vượt biên giới sang Iraq và đi qua hành lang al-Tanf thâm nhập vào địa phận al-Suwayda và vùng sa mạc tỉnh Homs. Một số cuộc tấn công khủng bố của IS xuất phát từ địa bàn này.

Do Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn đang kiểm soát vùng đông bắc Syria, các phần tử cực đoan được IS tuyển mộ trên địa bàn này, sau đó được huấn luyện trên vùng biên giới Iraq – Syria, từ đó chuyển vào các địa bàn như sa mạc tỉnh Homs, sa mạc vùng al-Suwayda, vùng Deir Ezzor và Raqqa để thực hiện các hoạt động khủng bố.